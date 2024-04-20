Suphiye Orancı'nın en büyük kızı sessizliğini bozdu

20 Nisan 2024 16:17 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:17

20'li yaşlarında figüranlık yaptığı ortaya çıkan Suphiye Orancı'nın en küçük kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı programına çıkarak annesini bulmak istediğini belirtti. İkiz kızların babalarının Metin Akpınar olduğu ortaya çıkarken, en büyük kız sessizliğini bozdu ve ilk kez konuştu. Sevdiği işi yaptığını belirten Furaye, "Babamı öğrenmek istemiyorum" dedi.

SUPHİYE ORANCI'NIN EN BÜYÜK KIZI KONUŞTU

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısında, “Ben diğer kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşıma kadar yurtlarda kaldım, evlatlık verilemedim. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok.” dedi.

"İYİLEŞMEK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Sevdiği mesleğini yaptığını ve düzeninin bozulmasını istemediğini belirten Furaye, “Yaşadığım onca zor yılların ardından hayata tutundum, ayaklarımın üzerinde durdum. İyileşmek için çok çabaladım. Ve başardım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu-mutlu, mütevazı bir hayatım var. Bunun, ne yazık ki gündeme gelen bu konularla bozulmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum.” dedi.

"BABAMI ÖĞRENMEK İSTEMİYORUM"

Babasının kim olduğunu öğrenmek isteyen genç kız, “Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu’nun kalbi çok kırık. Onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek ve bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmek istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

"ANNEME KIRGINIM"

Kız kardeşleriyle görüştüğünü belirten Furaye, "Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Asla başka bir şeyin peşinde değil. Ablası olarak hep yanında ve arkasında olacağım.

Bizi bırakıp giden anneme kızgın değilim. Nefret de etmiyorum. Ama bir evlat olarak çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum. Tek isteğim kurduğum düzenimin, hayatımın alt üst olmaması. İnanın çok huzurlu ve mutluyum. Bunu zor da olsa başardım…" diyerek ilk kez konu hakkında konuştu.