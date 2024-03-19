Survivor'da hastaneye kaldırılmıştı... Yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı üzücü haberi verdi
Survivor All Star 2024 yarışmasında kırmızı takım oyuncusu Gizem Memiç, parkurda yarışırken bir anda yere yığıldı ve yerde kıvrandı. Oyunu terk etmek zorunda kalan Gizem, hastaneye sevk edildi. Gizem'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edilirken Acun Ilıcalı yarışmacının son durumunu açıkladı.
Son günlerde yarışmacıların aldığı cezalarla gündeme gelen Survivor'da bu sefer sakatlık yaşandı. Dokunulmazlık oyunu esnasında düşen Gizem Memiç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yarışmayı takip eden izleyiciler 'Survivor Gizem'e ne oldu?' , 'Gizem sakatlandı mı?' sorularına cevap ararken yarışmacının son durumu hakkında ilk haber geldi.
ACUN ILICALI SON DURUMU AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, Gizem'in sakatlığı ile ilgili yarışmacın sonlarında açıklama yaptı. Ilıcalı konuyla ilgili şunları söyledi:
Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor.
Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek."