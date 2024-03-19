Survivor'da korkutan kaza! Acun Ilıcalı açıklamasıyla endişelendirdi

19 Mart 2024 01:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 01:07

Survivor All Star'ın yeni bölümünde yarışan Gizem Memiş, platformdan düşünce apar topar hastaneye kaldırıldı. Acılar içinde kalan Memiç'in tedavisi devam ederken, Acun Ilıcalı'dan tedirgin eden bir açıklama geldi.

SURVIVOR'DA KORKUTAN KAZA

Dokunulmazlık oyunu için yarışa çıkan Gizem Memiç, ağır bir sakatlık yaşadı. Tedavisi devam eden Memiç hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Şu anda doktor kontrolünde. Ancak şunu söyleyebilirim ki Survivor açısından ciddi bir tehlike hissettiriyor. Dizinde şişme var. 'Geçmiş olsun' diyoruz kendisine. Gelişmeleri tabii ki söyleyeceğiz ama altını çizerek belirtmem lazım: Parkurlarda kendinizi riske atmayın." dedi.