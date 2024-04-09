Survivor'dan elenen Poyraz'dan ilk paylaşım geldi

09 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:40

Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında gösterilen Poyraz kaldığı düello sonrası elenen isim oldu. Finale kalması kesin gözüyle bakılan yarışmacı, elendikten sonra ortalıkta gözükmedi. Günler sonra ilk paylaşımını yapan Poyraz öz eleştiri yaptı.

"KONSANTRASYON KAYBI YAŞADIM VE KAYBETTİM"

Dominik'te olduğunu belirten Poyraz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu. Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu." dedi.