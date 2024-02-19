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19 Şubat 2024 11:20 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:25

Sylvester Stallone şart koştu! Kızları 6 saat ormanda eğitim alıyor

Rocky, Rambo ve Cehennem Melekleri gibi aksiyon filmlerinde rol alan Sylvester Stallone'un kızlarına küçük yaştan itibaren askeri eğitim aldırıyor.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sylvester Stallone şart koştu! Kızları 6 saat ormanda eğitim alıyor
Film, Oyuncu

Aksiyon filmlerinin efsanevi isimlerinden biri olan Sylvester Stallone'nun kızlarının verdiği röportajda, New York'a taşınma kararı nedeniyle babalarının askeri eğitim aldırdığını açıkladı.

KIZLARINA ASKERİ EĞİTİM ALDIRIYOR 

Babalarının savunma eğitimi almaları için donanma askeri tuttuğunu açıklayan kardeşler, “6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu" dedi. Genç kardeşler, eğitimde her sabah 6'da kalktıklarını ve tavukları yakalamaya çalıştığını anlatan genç kız, "Bu eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Sylvester Stallone şart koştu! Kızları 6 saat ormanda eğitim alıyor - 1. Resim

Sylvester Stallone şart koştu! Kızları 6 saat ormanda eğitim alıyor - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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