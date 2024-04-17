Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı

17 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:14

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri ile iş birliği içinde olan Tarkan, Yarının Köyleri projesi için yeni reklam filminde rol aldı. Çekimler için ilk Yarının Köyleri dijital merkezinin kurulduğu Adana’daki Kürkçüler Köyü’ne giden Tarkan, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TARKAN KAMERA KARŞISINDA

Projeyi ilk günden beri büyük bir ilgiyle yakından takip ettiğini belirten Tarkan, “Yarının Köyleri projesinin bir parçası olmaktan ve aradan geçen zamanda oluşturulan etkiyi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Köylere kurduğu dijital köprülerin kırsal kalkınma adına önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda büyüyen bir marka olarak sanattan sivil toplumun desteklenmesine her alanda ülkesine faydalı olmaya çalışan Trendyol, bu projeyle de geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Yeni reklam filmimizle bu umudu tüm Türkiye’nin kalbinde hissedeceğini biliyorum” şeklinde konuştu.