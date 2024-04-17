Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı
17 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:14

Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı

Ünlü şarkıcı Tarkan, iş birliği kapsamında 'Yarının Köyleri' projesi için uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçti. Çekimleri Adana'da yapılan çekimlerde Tarkan'a ilgi yoğundu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri ile iş birliği içinde olan Tarkan, Yarının Köyleri projesi için yeni reklam filminde rol aldı. Çekimler için ilk Yarının Köyleri dijital merkezinin kurulduğu Adana’daki Kürkçüler Köyü’ne giden Tarkan, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

TARKAN KAMERA KARŞISINDA 

Projeyi ilk günden beri büyük bir ilgiyle yakından takip ettiğini belirten Tarkan, “Yarının Köyleri projesinin bir parçası olmaktan ve aradan geçen zamanda oluşturulan etkiyi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Köylere kurduğu dijital köprülerin kırsal kalkınma adına önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda büyüyen bir marka olarak sanattan sivil toplumun desteklenmesine her alanda ülkesine faydalı olmaya çalışan Trendyol, bu projeyle de geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Yeni reklam filmimizle bu umudu tüm Türkiye’nin kalbinde hissedeceğini biliyorum” şeklinde konuştu.

 

Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı - 1. Resim

Tarkan, yeniden kamera karşısında! Çekimlerde yoğun ilgiyle karşılaştı - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...