Tasmasız gezdirdiği köpeği bir başka köpeği öldürmüştü! Fenomen Banu Parlak'tan ilk açıklama

25 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:52

Banu Parlak'ın tasmasız köpeği site içerisinde Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'ya saldırdı. Olayın ardından veterinere götürülen Leo isimli köpek öldü. Yasemin Kılıç'ın da olayda kolu çizilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

BANU PARLAK "BANA DA SALDIRDILAR"

Olay sonrası büyük tepki çeken fenomen Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir. Bu zamana kadar bir defa dahi kimseye karşı saldırgan tavır göstermeyen dragomun sadece başka bir köpekle oynamak onu koklamak istediği için maruz kaldığı saldırı sonucunda verdiği saldırgan tepkiden dolayı hiç istemediğim bir şekilde başkaca bir köpek zarar görmüştür. Drago insanlara ve başkaca hayvanlara da alışkındır. Zira bildiğiniz gibi başkaca evcil dostlarım da var ve drago da diğerleriyle birlikte yaşamaktadır. Ancak bu kötü hadisenin sebebi drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır." dedi.



Kendisine de saldırının gerçekleştiğini belirten Parlak, "Bu saldırıdan dolayı zarar görmüş köpek için çok üzgünüm. Bir hayvan sever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Dragonun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek Drago'yaya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım.

Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Video kaydında da görüldüğü gibi· canla başla köpeğimi· zapt etmeye çalışırken bir başkasının video kaydı alma gereksinimi duyması ve bunu aleyhimde bir delil gibi algı oluşturarak servis etmesi insanlığın bittiğini bir kez daha göstermektedir. Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı 0kullanacağim. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm." ifadelerine yer verdi.