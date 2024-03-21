Tek celsede bitti! Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı

21 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 21 Mart 2024 19:12

Karagül, Kurşun Yarası, Teşkilat ve Ezel gibi yapımlarda rol alan oyuncu Mesut Akusta ile Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi Şafak Özbir 2016 yılında dünyaevine girdi. Çİft anlaşmalı olarak boşandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

2016 yılında evlenen Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti, 8 yılın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Kızları Berfin Cano'nun velayeti ise annede kaldı. Öte yandan Şafak Özbir'in sosyal medya hesabından "Kolay olmadan önce her şey zordur" paylaşımıyla dikkat çekti.