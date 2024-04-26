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26 Nisan 2024 14:56 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:56

Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı

Başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Teşkilat dizisinden izleyicisini sevindiren haber geldi. Dizi beşinci sezonunda da devam edecek.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin bu sezon finali mi, yoksa final  mi yapacağı merak konusu olmuştu. Diziden izleyicisini sevindirecek haber geldi. 

TEŞKİLAT İZLEYİCİSİNE SEVİNDİREN HABER 

Başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Teşkilat dizisinden izleyicisini sevindiren haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 111. veya 112. bölümüyle sezon finali yapması beklenen diziden 5. sezon haberi geldi. 

 

Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı - 1. Resim

Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı - 2. Resim

Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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