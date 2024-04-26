Teşkilat dizisi izleyicisine sevindiren haber! 5. sezon onayı çıktı

26 Nisan 2024 14:56 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:56

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin bu sezon finali mi, yoksa final mi yapacağı merak konusu olmuştu. Diziden izleyicisini sevindirecek haber geldi.

TEŞKİLAT İZLEYİCİSİNE SEVİNDİREN HABER

Başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Teşkilat dizisinden izleyicisini sevindiren haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 111. veya 112. bölümüyle sezon finali yapması beklenen diziden 5. sezon haberi geldi.