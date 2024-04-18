Time dergisi 2024'ün en etkili 100 ismini belirledi! Türkiye üzdü

18 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:57

Dünyanın en çok ilgi gören dergilerden biri olan Time, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en etkili 100 ismini açıkladı. Time; Sanatçılar, ikonlar, titanlar, Liderler, Öncüler ve Yenilikçiler” kategoriler altında 100 ismi belirledi.

2024 YILININ EN ETKİLİ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Derginin Time 100 sayısının dünya çapında dört kapağının her birinde bir üyesini öne çıkardı. Bunlar şarkıcı - söz yazarı Dua Lipa, Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes, oyuncu Taraji P. Henson ve Rusya'daki muhalefet hareketinin lideri Yulia Navalnaya oldu.

Sanatçı kategorisinde Dua Lipa ilk sırada

Dergi sanatçı kategorisinde ilk sıraya Dua Lipa'yı koydu. Arnavut asıllı İngiliz pop şarkıcısı hakkında konulan Patti Smith, "Müzikal hayallerini hayata geçirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Azimlidir, bağımsızdır ve bilgi arzusuna sahiptir. Geleceğin sanatçılarını çevrelerindeki dünyaya karşı dikkatli olmaya çağırıyor." dedi. Kategoride ayrıca oyuncu Dev Patel ile Amerikalı rapçi 21 Savage de yer aldı.

İkonlar kategorisi

2024'ün İkonları kategorisinde 53 yaşındaki Amerikalı oyuncu Taraji P. Henson ilk sırada yer alırken ayrıca bu kategoride Kylie Minogue oyuncu Elliot Page yönetmen Sofia Coppola, sanatçısı Hayao Miyazaki, uzun süredir Alzheimer ile mücadele eden 'Geleceğe Dönüş' yıldızı Michael J. Fox da yer alıyor.

Öncüler kategorisi

Öncüler kategorisinde oyuncu America Ferrera ilk sırada yer aldı.

Titanlar kategorisi

2024'ün en etkili 100 ismi listesinde Titanlar kategorisinde ünlü Amerikan futbolcusu Patrick Mahomes ilk sırada yer aldı. Listede oyuncu Kelly Ripa, Formula 1 pilotu Max Verstappen, basketbol oyuncusu A'ja Wilson da listeye adını yazdıran isimler oldu.