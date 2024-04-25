Trafik kazası geçiren Ahu Tuğba ameliyata alındı

25 Nisan 2024 14:09 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:05

Kayıp Kızlar, Elveda Dostum, Taçsız Kral gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, kızının yanına gittiği Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldı.

AHU TUĞBA KAZA GEÇİRDİ

Bir süredir Los Angeles'ta olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı öğrenilirken, ameliyatının ise 8 saatten fazla sürdüğü aktarıldı.

Ahu Tuğba'nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada isminin Füsun olduğunu aktaran kullanıcı, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.