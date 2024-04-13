13 Nisan 2024 17:15 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:23
Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Günhan, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.
YARIN DEFNEDİLECEK
Günhan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı