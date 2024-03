'Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız' diye isyan eden ünlü sanatçı hastanede vasiyetini açıkladı

24 Mart 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:19

Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren Gönül Yazar, geçtiğimiz günlerde evinde yalnızken birden tutan ağrı nedeniyle hastanelik oldu. Bacağındaki rahatsızlık nedeniyle zaten 20 gün önce de hastanede olduğunu anlatan ünlü sanatçı bu kez pıhtı atması sonucu hastanelik olduğunu söyledi.

''TÜRKİYE'NİN GÖNÜL'Ü YAPAYALNIZ''

Magazin Sortie'ye açıklamalarda bulunan 'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı, yanındaki çalışanın cenaze için Kayseri'ye gittiği sırada sevimsiz bir ağrının kendisini yakaladığını ve ne yapacağını bilemediğini şu sözlerle anlattı:

"Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime yarına çıkarsam iyiyim dedim... Herkeste uyuyor gece tabi. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm. Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız''

''ÇOK MERHAMETLİ VE İYİ BİR KADINIM''

20 gün önce de bacağından rahatsızlık nedeniyle hastaneden olduğunu anlatan Yazar, pandemi yüzünden hareketsiz kaldığını ve sağlık sorunlarının o zamana dayandığını anlattı:

''Sol bacağım maalesef 3 bacak gibi şişti. Bacağımda pıhtı varmış. Öncesinde her gün 2 tane kan sulandırıcı iğneler yapılıyordu. Her gün de 9 tane ilaç içiyordum. Ben 6 kilo verdim, bir deri bir kemiğim. Çok zayıfladım, yemek yemedim. Evde de yemedim, hastanede de yemedim. Serum verdiler. Kiminin kalbine vurdu bu pıhtı, kiminin beynine, benim bacağıma Allah'tan. O şişerek sert olan sol bacağım şimdi burada yumuşadı, diğer ayağım gibi oldu. Şu an çok şükür iki bacağımda iyi.''

''Ben çok merhametli, iyi kalpli bir kadınım. 3 sene pandemide bizi eve tıktılar, sonrasında da yürümediğim için bu sorunlar oluştu, o Alman (Biontech) aşısından da oldum. Sonrasında ne mutfağa gittim, ne de salona. Oysa günde 6 kere salona gidip gelsem o bile yeterliymiş benim için."

''KIZIMA ÇOK MİRA KALDI'' DİYEREK VASİYETİNİ AÇIKLADI

Hastane odasında vasiyetini açıklayan Yazar, "Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi'den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy de oturduğum ev çok pahalanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabi o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hak vaki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak" dedi.