14 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:16
Türkücü Ceylan Bodrum'daki lüks evinin manzarasını paylaştı!
Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen türkücü Ceylan, son paylaşımıyla yine konuşuldu. Bodrum'daki evine giden Ceylan, lüks evinden video paylaşmayı ihmal etmedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ceylan, son olarak Bodrum'daki evini paylaştı. Lüks evi dikkat çeken Ceylan, "Bodrum'u özledim" notuyla video paylaştı.
CEYLAN, BODRUM'DAKİ LÜKS EVİNİ PAYLAŞTI
Yakın bir zamanda kızının yanına Kanada'ya giden şarkıcı Ceylan yurda döndü. Soluğu Bodrum'daki evinde alan 80'li yılların Küçük Ceylan'ın lüks evi dikkat çekti. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Ceylan'ın evindeki havuzun büyüklüğü dikkat çekerken takipçileri manzaraya yorum yağdırdı.
Kaynak: TGRT Haber