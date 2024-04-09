Ufuk Özkan'ın eski eşinden 'nafaka' sitemi

09 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:16

Geniş Aile, Emret Komutanım ve Hayat Bazen Tatlıdır dizilerinde rol alan Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden 1,5 yıl önce ayrıldı. Oğulları olan çift nafaka sebebiyle karşı karşıya geldi.

"6 AYDIR TEK KURUŞ NAFAKA ÖDEMİYOR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; boşanan çiftten Ufuk Özkan, mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Oyuncu Ufuk Özkan’ın eski eşi ve oğlunun annesi Nazan Özen oyuncunun nafaka ödemediğini öne sürerek, “Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor” dedi.