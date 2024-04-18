Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara ilk kez konuştu: Bizzat annem söyledi

18 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:38

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ‘Ablamın babası da ünlü bir gazeteci’ diyerek çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Uğur Dündar’ın olayla ilgili DNA testi yaptırdığı ve Dilara'nın babası olmadığını açıklamıştı. İlk kez konuşan Dilara, "Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ANNEM BİZZAT SÖYLEDİ"

Günaydın'a röportaj veren Dilara, gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açmasının en önemli nedeninin annesinin açıklamaları olduğunu belirterek, "Annem, bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi, baba adayı olarak da başka kimseyi göstermedi. Beni büyüten aileyi incitmemek için dava açmayı bekledim. Ne zaman yuva kurdum, anneliği tattım, o zaman biyolojik babama dava açmaya karar verdim" dedi.

Hukuk mücadelesine devam edeceğini belirten Dilara, "Bir diğer nokta ise, ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemin ve o döneme şahit kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Uğur Bey'e dava açmaya karar verdim. Annem ile bir süre sevgili olmuşlar, buna şahit insanlar var. Annemin bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi. Ben güçlü bir kadınım." dedi.