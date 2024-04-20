20 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 17:25
Ümit Kantarcılar'dan 'Kuruluş Osman' pozu geldi
Başrolünde Burak Özçivit ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne son olarak Kazara Aşk dizisinde rol alan Ümit Kantarcılar dahil oldu. Kantarcılar'dan kostümüyle ilk poz geldi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisine oyuncu Ümit Kantarcılar dahil oldu. Oyuncunun paylaştığı kareye beğeni yağdı.
ÜMİT KANTARCLAR'DAN İLK POZ GELDİ
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinden Yıldız Çağrı Atiksoy ayrılırken, Ümit Kantarcılar diziye dahil oldu. Çavdar Tatarların lideri 'Ulcay' karakterini oynayacak oyuncudan kostümleriyle ilk poz geldi.
Kaynak: TGRT Haber