Ünlü çiftin doğum günü kutlamasındaki tarzı olay oldu

09 Nisan 2024 23:58 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:58

Magazin dünyasının sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk arkadaşlarının doğum günü partisinde basının karşısına çıktı. Giyim tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çeken çift, yine gündem olmayı başardı.

SAFİYE SOYMAN VE FAİK ÖZTÜRK'ÜN İLGİNÇ GİYİM TARZI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ikili katıldıkları doğum günü partisinin en dikkat çeken isimleri oldu. Özellikle Faik Öztürk'ün giydiği pembe terlikler muhabirlerinde hemen dikkatini çekti. İkili esprileriyle ortamı neşelendirirken ikiliye "Tarz ikili", "Terlikler güzelmiş", "Sizden başkasına bu tarz olmaz" gibi yorumlar yağdı.