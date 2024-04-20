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20 Nisan 2024 09:29 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:39

Ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti! Düştüğü gölde boğuldu

Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayında göle düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları kurtarmaya çalışsa da tüm çabalar yetersiz kaldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti! Düştüğü gölde boğuldu

Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunan 20 yaşındaki Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın açıp takipçilerine gittiği gölü göstermek istedi. Genç adam canlı yayında gölü gösterirken aniden dengesini kaybederek suyun içine düştü. 

Debelenmeye başlayan fenomene yanındaki arkadaşları yardım etmek istese de başarılı olamadı. Genç adam arkadaşlarının gözü önünde boğularak can verdi. 

Brezilyalı fenomen Diego Kaua, video çekerek göle düşerek hayatını kaybetti

SORUŞTURMA AÇILDI 

Brezilya Kamu Güvenliği Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşları, genç adamı kurtarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. İtfaiye çağrıldı, fakat adam canlı kurtarılamadı. Olay, Polis Merkezi'nde şüpheli ölüm olarak kaydedildi ve soruşturma devam ediyor" denildi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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