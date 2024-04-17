Ünlü sanatçı Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı

17 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:34

Bugün yürüyüş yaptığı sırada hastaneye kaldırılan sanatçının oğlu, annesinin son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI

'Sultan-ı Yegâh', 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı' gibi şarkıların sahibi sanatçı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı. Yürüyüş yaptığı esnada aniden fenalaşan 68 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Nur Yoldaş'ın oğlu, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.