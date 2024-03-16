Ünlü sanatçı uçurumdan düşerek öldü: Cansız bedeni kumsalda bulundu

16 Mart 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:13

Fransız müzisyen Frank Darcel'den kahreden haber geldi. İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Ribadeo'da uçurumdan düşen sanatçının cansız bedeni kumsalda bulundu.

Darcel'in cansız bedeni bulan kişiler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede sonucu ölen kişinin ünlü sanatçı Frank Darcel olduğu belirlendi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

Fransa'nın Plessala bölgesinden olan ünlü yazar, müzisyen ve müzik yapımcısı Frank Darcel'in 2000 yılında yaşanan bir yangında kulak zarları zarar görmüştü. Bunun üzerine beş yıl boyunca müziğe ara veren Darcel, 2010 yılında 'Republik' isimli yeni bir grupla müziğe geri döndü. Darcel, 2020 yılında Rennes'den belediye başkan adayı da olmuştu.