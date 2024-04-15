15 Nisan 2024 08:54 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 08:57
Ünlü şarkıcının konserinde insanlar birbirini ezdi!
İran’a giriş yasaklı ünlü şarkıcı Moein’in Van konserinde izdiham yaşandı. İnsanların birbirini ezdiği konserde cam kapılar kırıldı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'a gelen İranlı ünlü şarkıcı Moein’in konseri öncesinde ortalık birbirine girdi. Konser öncesi Van'a akın eden İranlı turistler Van YYÜ Kapalı Spor Salonuna hınca hınç doldurdu.
CAM KAPILAR KIRILDI
Salon önünde uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Organizasyonun zayıf kaldığı konser öncesinde saatin ilerlemesi üzerine binlerce İranlı turist aynı anda konserin yapılacağı salona daldı. İranlıların salonun camları ile kapısını kırarak içeri dalmaları cep telefonlarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı