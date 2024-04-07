Ünlü şef Ramazan Bingöl bu kez eline yüzüne bulaştırdı! Halka tatlı yapmayın derken ortaya bu görüntüler çıktı

07 Nisan 2024 13:52 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:56

Aslen Şanlıurfalı olan Ramazan Bingöl, Türkiye'nin eşsiz lezzetlerine sahip Doğu ve Güneydoğu yemeklerini işletmesinde üreten ünlü bir şeftir. Hemen hemen herkes onu işletmesinden dolayı tanır. TÜRES derneğinin kurucusu ve genel başkanlığını yapan Bingöl, 4 çocuk babasıdır.

RAMAZAN BİNGÖL BU KEZ ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI!

Ramazan Bingöl, son günlerde sosyal medyayı sık sık kullanarak esnafları ziyaret etmeye başladı. Hatta tüm Türkiye'yi gezen Bingöl, sokak lezzeti satıcılarından küçük esnaflara kadar uğramayı ihmal etmedi. Onlarla beraber lezzetler üretmeye çalışan ünlü şef bu kez yapamadı. O anlara kendisi bile kahkaha attı.

Adana da bir tatlıcı dükkanına giren Bingöl, halka tatlı yapmaya çalıştı. "Sıra dışı burma tatlısı" olarak paylaştığı gönderide yemek lezzetinin yanında tatlı konusunda biraz zayıf kalan Bingöl o anları kahkaha eşliğinde anlattı. Halka tatlıyı yapamayan Bingöl'ün açıklamaları güldürdü. Tatlı yapmaya kalktı kendi bile sonuca inanamadı.