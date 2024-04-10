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10 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:41

Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları!

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve videolarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları!

Filiz Akın, Ceyda Düvenci, Fahriye Evcen gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajlarını iletti. 

FİLİZ AKIN 

"Hepimize en sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, en samimi duyguların paylaşılacağı, sağlıklı, huzurlu ,mutlu bayramlar diliyorum …
Bayram ve iyilik dilekleriniz için hepiniize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz İyi ki varsınız."

Ünlülerin bayram mesajları! - 1. Resim

CEYDA DÜVENCİ 

"Gerçi bana her gün bayram ama bu bayram başka… milat benim için hayatımda… yeni yolculuklar, yeni kararlar, temizlik, arınma, hafifleme, bırakma, aşkla hayatı yaşamaya devam etme bayramım… kızım babasıyla mutlu bu bayram. Ben oğlumla, annemle, babamla ve her gün kıymet verdiğim dostlarımla geçiriyorum, yanımda olamayanlara telefonla ulaşıyorum. Şükürle dolu her anım… çok büyük heyecanlarım, hayallerim, planlarım var… güneş tutulduğu günü boş geçirmedim elbette. Upuzun bir liste yaptım kendime en detaylısından, hazır doğum günüm de yaklaşırken… bir baktım hayatıma ileriye doğru… neler istiyorum, kimleri istiyorum, nasıl istiyorum diye… “dostlarım” listesi yaptım, yüzümde güller açtı. “hayallerim” listesi yaptım kalbim heyecandan ağzımda çarpmaya başladı"

Ünlülerin bayram mesajları! - 2. Resim

FAHRİYE EVCEN 

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve 2 oğluyla çıktığı tatilden yayınladığı karelerle Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Ünlülerin bayram mesajları! - 3. Resim

ENGİN ALTAN DÜZYATAN 

"Herkese sevdikleriyle nice bayramlara..."

Ünlülerin bayram mesajları! - 4. Resim

DEMET AKBAĞ

Ünlülerin bayram mesajları! - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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