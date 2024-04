Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları!

10 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:41

Filiz Akın, Ceyda Düvenci, Fahriye Evcen gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı mesajlarını iletti.

FİLİZ AKIN

"Hepimize en sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, en samimi duyguların paylaşılacağı, sağlıklı, huzurlu ,mutlu bayramlar diliyorum …

Bayram ve iyilik dilekleriniz için hepiniize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz İyi ki varsınız."

CEYDA DÜVENCİ

"Gerçi bana her gün bayram ama bu bayram başka… milat benim için hayatımda… yeni yolculuklar, yeni kararlar, temizlik, arınma, hafifleme, bırakma, aşkla hayatı yaşamaya devam etme bayramım… kızım babasıyla mutlu bu bayram. Ben oğlumla, annemle, babamla ve her gün kıymet verdiğim dostlarımla geçiriyorum, yanımda olamayanlara telefonla ulaşıyorum. Şükürle dolu her anım… çok büyük heyecanlarım, hayallerim, planlarım var… güneş tutulduğu günü boş geçirmedim elbette. Upuzun bir liste yaptım kendime en detaylısından, hazır doğum günüm de yaklaşırken… bir baktım hayatıma ileriye doğru… neler istiyorum, kimleri istiyorum, nasıl istiyorum diye… “dostlarım” listesi yaptım, yüzümde güller açtı. “hayallerim” listesi yaptım kalbim heyecandan ağzımda çarpmaya başladı"

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve 2 oğluyla çıktığı tatilden yayınladığı karelerle Ramazan Bayramı'nı kutladı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Herkese sevdikleriyle nice bayramlara..."

DEMET AKBAĞ