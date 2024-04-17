17 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:11
Yabani'nin Alaz'ı 'Evlendi' haberlerinden rahatsız!
Yabani dizisinde Alaz rolüyle yer alan Bertan Asllani, hakkında çıkan ‘evli’ haberlerine sitem etti. İnternette dolaşan bilgileri düzeltmek için uğraşan Bertan Asllani, rahatsızlığını dile getirdi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın yer aldığı Yabani dizisinde Alaz rolüyle yer alan Bertan Asllani, Hazal Şenel ile 'evlendi' haberlerinin yapılmasından rahatsız oldu.
BERTAN ASLAANI 'EVLENDİ' İDDİALARINDAN RAHATSIZ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yabani dizisiyle ekranda olan Bertan Asllani, uzun süredir nişanlı olduğu kendisi gibi oyuncu Hazal Şenel'den ayrıldı. Ayrılık haberlerinde ikilinin evli olduğunun yazılması oyuncuyu rahatsız etti. Şimdiye kadar hiç evlenmediği öğrenilen başarılı oyuncu bu yanlış bilgiyi düzelttirmeye çalışıyor.
Kaynak: TGRT Haber