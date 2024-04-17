Yabani'nin Alaz'ı 'Evlendi' haberlerinden rahatsız!

17 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:11

Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın yer aldığı Yabani dizisinde Alaz rolüyle yer alan Bertan Asllani, Hazal Şenel ile 'evlendi' haberlerinin yapılmasından rahatsız oldu.

BERTAN ASLAANI 'EVLENDİ' İDDİALARINDAN RAHATSIZ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yabani dizisiyle ekranda olan Bertan Asllani, uzun süredir nişanlı olduğu kendisi gibi oyuncu Hazal Şenel'den ayrıldı. Ayrılık haberlerinde ikilinin evli olduğunun yazılması oyuncuyu rahatsız etti. Şimdiye kadar hiç evlenmediği öğrenilen başarılı oyuncu bu yanlış bilgiyi düzelttirmeye çalışıyor.