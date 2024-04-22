Yağmur Taktaş öldürüldü iddiası! İşte Benim Stilim yarışması ile tanınmıştı, ABD'den korkunç haber

22 Nisan 2024 06:55 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 06:56

Ünlü moda fenomenlerinden Yağmur Taktaş'ın Ramazan arifesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, Instagram hesabının da ele geçirildiği öne sürüldü.

Taktaş'ın Intagram hesabının profil fotoğrafının Exorcist isimli korku filmi karakteri Regan görseliyle değiştirilmesi tüyler ürpertti.

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği de iddialar arasında.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, lise eğitimini de Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan Taktaş "İşte Benim Stilim" isimli televizyon programına yarışmacı olarak katıldı. Sonrasında birçok magazin programında boy gösteren Taktaş, yaşamını bir süredir ABD'de sürdürüyordu.