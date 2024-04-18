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18 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:00

Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'İsrail askerleri' paylaşımı sonrası özür diledi

Yalı Çapkını dizisinde Kaya rolüyle yer alan Taro Emir Tekin'in ‘İsrail askeri' paylaşımı tepki topladı. Gelen eleştiriler sonrası özür dileyen Tekin, "Şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı belirtmek isterim" dedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Şevval Sam&#039;ın oğlu Taro Emir Tekin &#039;İsrail askerleri&#039; paylaşımı sonrası özür diledi

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, son paylaşımıyla tepki çekti. Kısa sürede paylaşımını kaldıran Tekin, özür mesajı yayınladı. 

TARO EMİR TEKİN'DEN ÖZÜR PAYLAŞIMI 

Poligonda atış yaptığı anları X (Twitter) hesabından "İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani” notuyla paylaşan Taro emir Tekin, gelen tepkiler sonrası özür mesajı yayınladı. Tekin özür mesajında  "Sizlerden gelen tepkilere baktığımda amacım bu olmadığı halde, kendimi yanlış ifade ettiğimi görüyorum. Kalpten özür dilerim, şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı ve olmayacağımı bir kere daha belirtmek isterim. Saygılarımla.” dedi. 

 

Yalı Çapkını oyuncusu Taro Emir Tekin 'İsrail askerleri' paylaşımı sonrası özür diledi - 1. Resim

Yalı Çapkını oyuncusu Taro Emir Tekin 'İsrail askerleri' paylaşımı sonrası özür diledi - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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