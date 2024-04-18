Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin 'İsrail askerleri' paylaşımı sonrası özür diledi

18 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:00

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, son paylaşımıyla tepki çekti. Kısa sürede paylaşımını kaldıran Tekin, özür mesajı yayınladı.

TARO EMİR TEKİN'DEN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Poligonda atış yaptığı anları X (Twitter) hesabından "İsrail askerlerinin taktiksel atışta kısa tutuşu böyledir. Bu da benim günlük hayattaki atışlarımdan kısa bir video size. Bilinçli tercih yani” notuyla paylaşan Taro emir Tekin, gelen tepkiler sonrası özür mesajı yayınladı. Tekin özür mesajında "Sizlerden gelen tepkilere baktığımda amacım bu olmadığı halde, kendimi yanlış ifade ettiğimi görüyorum. Kalpten özür dilerim, şiddetin hiçbir türlüsünün yanında olmadığımı ve olmayacağımı bir kere daha belirtmek isterim. Saygılarımla.” dedi.