10 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:40
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 5. kez baba oluyor
Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle popüler olan Tolga Karel Türkiye'yi terk edip Amerika'da yaşamaya başladı. Evlenen Karel 5. kez baba olacağını duyurdu.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Günay Musayeva'dan boşandıktan sonra Amerika'ya yerleşen Tolga Karel burada tır şoförü olarak çalışmaya başladı. Evlenen Karel, 5. kez baba olacağını duyurdu.
TOLGA KAREL 5. KEZ BABA OLUYOR
Günay Musayeva evliliğinden Cihangir adında oğlu olan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşti. Sarah Scott ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu oldu. Karel, son paylaşımında beşinci kez baba olacağını duyurdu.
Kaynak: TGRT Haber