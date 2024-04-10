Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 5. kez baba oluyor

10 Nisan 2024 13:37 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:40

Günay Musayeva'dan boşandıktan sonra Amerika'ya yerleşen Tolga Karel burada tır şoförü olarak çalışmaya başladı. Evlenen Karel, 5. kez baba olacağını duyurdu.

TOLGA KAREL 5. KEZ BABA OLUYOR

Günay Musayeva evliliğinden Cihangir adında oğlu olan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşti. Sarah Scott ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu oldu. Karel, son paylaşımında beşinci kez baba olacağını duyurdu.