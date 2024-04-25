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25 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:59

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğlu ikinci kez ameliyata alındı!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğullarından İbrahim Ayel, doğduktan sonra kalbindeki sorun nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şefkatli, oğlunun bugün ikinci kez ameliyata alındığını belirterek dua istedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses&#039;in oğlu ikinci kez ameliyata alındı!

Yasemin Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat olacağını bildiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doğumdan sonra ameliyata alınan İbrahim Ayel, bugün ikinci kez ameliyata alındı.

YASEMİN ŞEFKATLİ DUA İSTEDİ 

Kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi. 

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğlu ikinci kez ameliyata alındı! - 1. Resim

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TABURCU OLMUŞTU 

Doğumdan sonra ikizlerden İbrahim Ayel yaşadığı kalp sorunu nedeniyle ameliyata alınmıştı. Bir süre hastanede tedavi altında olan İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğlu ikinci kez ameliyata alındı! - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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