Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğlu ikinci kez ameliyata alındı!

25 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:59

Yasemin Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat olacağını bildiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doğumdan sonra ameliyata alınan İbrahim Ayel, bugün ikinci kez ameliyata alındı.

YASEMİN ŞEFKATLİ DUA İSTEDİ

Kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TABURCU OLMUŞTU

Doğumdan sonra ikizlerden İbrahim Ayel yaşadığı kalp sorunu nedeniyle ameliyata alınmıştı. Bir süre hastanede tedavi altında olan İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.