Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğlu ikinci kez ameliyata alındı!
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğullarından İbrahim Ayel, doğduktan sonra kalbindeki sorun nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şefkatli, oğlunun bugün ikinci kez ameliyata alındığını belirterek dua istedi.
Yasemin Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat olacağını bildiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doğumdan sonra ameliyata alınan İbrahim Ayel, bugün ikinci kez ameliyata alındı.
YASEMİN ŞEFKATLİ DUA İSTEDİ
Kalbindeki sorun nedeniyle doğumdan sonra ameliyat olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TABURCU OLMUŞTU
Doğumdan sonra ikizlerden İbrahim Ayel yaşadığı kalp sorunu nedeniyle ameliyata alınmıştı. Bir süre hastanede tedavi altında olan İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımlamıştı.