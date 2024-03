Yazar Eylem Tok, cipiyle ölüme yol açan 17 yaşındaki oğlunu kaçırdı! Işın Karaca'dan dikkat çeken açıklama geldi

13 Mart 2024 00:14 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:15

Eyüpsultan'da gerçekleşen kazada 17 yaşındaki T.C. kullandığı araç bir kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmışlardı. Işın Karaca'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ON SENE ÖNCE BİZİM CANIMIZ ÇOK YANDI"

Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yapılan bir paylaşımın altına yorum yapan şarkıcı Işın Karaca, "İlk günden beri en çok merak ettiğim, Dr’B nin nerde olduğu!! Oğlun birilerini hayattan koparıyor! Bir çocuğu babasız bırakıyor! Annesi çocuğu yurt dışına kaçırıyor ama ortada baba yok!!!! Ex eşin olabilir! Ex evladın değil!!!

Hala o pamuk ipliğine duran kariyerini kurtarma derdinde değilse benim adım Işın değil! bu doktorla birebir inanılmaz problemler yaşayan bir hasta yakını olarak, adamın gamsızlığını, ve balon gibi şişirdiği kişiliğini ve mesleğini herkes görsün arkadaş. Eminim ki bizim kadar canı yanan bir sürü hasta çıkacaktır!!! On sene önce, bizim canımız çok yandı sizin yüzünüzden, şimdi oğlunuz başka bir ailenin ışığını söndürdü! Hesap vereceksiniz!!" dedi.