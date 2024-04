Yeni imajıyla görüntülenen Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı sosyal medyada viral oldu

14 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:46

Bir dönemin efsane yarışması Popstar'ın en unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan olmuştu. Bayhan, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı, dinleyicileri ikiye böldü.

BAYHAN YENİ İMAJIYLA ORTAYA ÇIKTI

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyesi olduğu yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri Bayhan oldu. Yarışmadan üçüncülükle ayrılan Bayhan, yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. İmajını tazeleyen Bayhan, ilk olarak İngilizce okuduğu "Unchained Melody" şarkısının ardından bu kez de "Fly Me to the Moon" şarkısı yorumuyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.