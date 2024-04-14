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14 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:46

Yeni imajıyla görüntülenen Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı sosyal medyada viral oldu

Bir dönemin en çok konuşulan yarışma programı Popstar ile popüler olan Bayhan'ın son hali gündem oldu. Bayhan hem 'Fly Me To The Moon' performansıyla hem de imajıyla çok konuşuldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Bir dönemin efsane yarışması Popstar'ın en unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan olmuştu. Bayhan, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı, dinleyicileri ikiye böldü. 

BAYHAN YENİ İMAJIYLA ORTAYA ÇIKTI 

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyesi olduğu yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri Bayhan oldu. Yarışmadan üçüncülükle ayrılan Bayhan, yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. İmajını tazeleyen Bayhan, ilk olarak İngilizce okuduğu "Unchained Melody" şarkısının ardından bu kez de "Fly Me to the Moon" şarkısı yorumuyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. 

Yeni imajıyla görüntülenen Bayhan'ın 'Fly Me To The Moon' performansı sosyal medyada viral oldu - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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