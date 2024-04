Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy 'Benden duyun istedim' notuyla acı haberi paylaştı

17 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:34

Arkadaşım, Kızlar Sınıfı Yarışıyor ve Lodos Zühtü gibi yapımlarda rol alan oyuncu Neşe Aksoy, sosyal medya hesabından açıklama yapan yaparak, "Benden duyun istedim" notuyla hastalığından ilk kez bahsetti.

OYUNCU NEŞE AKSOY'DAN ACI HABER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Neşe Aksoy, "On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu güne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim. Biz küçük bir aileydik. Babamı yıllar önce kaybedince, annem ve abimle bir birimize çok bağlı kenetlenmiş olarak yaşadık. Abimin de benim de evliliklerimiz ve çocuklarımız oldu ancak biz hiç ayrılmadık. Kısa bir süre önce, abimi ve peşinden annemi kaybettim. Bu sıkıntılı günlerimde, on bir yıl Aynı yastığa baş koyduğum Skoda’nın Türkiye disprötörü Attila Ahmet Yüce ile de yollarımızı ayırdık. İyi adamdır Ahmet Yüce. Her bayram çalışanlarına 29 maaş ikramiye verir ama duygusuzdur. Biz birimize hiç yanlış yapmadık. Sadece ben yoruldum ve gittim. Hastalığımı ilk duyanlardandır da bir geçmiş olsun diye aramadı. Olsun…ona da buradan selam olsun. :))) Ben güçlü bir kadınım. Düşer, düşer, kalkar, küllerimden doğarım. Bunu da yenerim. Ama… eğer yenilirsem??? Gönlümdekileri söylemeden gitmek istemiyorum." diyerek yaşadığı tüm zorlu süreçlerden bahsetti.

"ONLAR DA BENİ AFFETSİN"

Dostlarına teşekkür eden oyuncu, "Özellikle de sevenlerime ve sevmeyenlerime… Yaşamımın başlangıcından bu güne kadar, bir sebeple hayatıma giren, çıkan. Beni bu günlere getiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Beni seven zor zamanlarımda yanımda olan tüm dostlarıma minnettarım. Gerçek dostluğun nasıl olduğunu sayelerinde öğrendim. Beni üzenlerin, öfke duyanların, düşmanlık yapanların sayesinde, bazı olaylarda sınır çizmeyi öğrendim ve içimdeki öfkeyi görebildim. Hepsine minnettarım. Hayatımdan bir şekilde çıkanlara da minnettarım. Bana her şeyin geçici olduğunu öğrettikleri için… Hayatlarından çıktıklarım… Ruhumun özgürlüğü, güven sağlayan bir liman yerine, manevi duygularımı besleyen okyanuslara, açılma isteği için, bu güne kadar sunulan her şeyi bırakıp gitmeme neden oldular. Onlar da beni affetsin." dedi.