Yıldız Tilbe son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! 

26 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 21:02

Pop müziğin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, aktif sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, gündemle ilgili düşüncelerini, çarpıcı makyajlı fotoğraflarını ve doğal anlarını sıklıkla takipçileriyle paylaşırken son imajı ile dikkatleri üzerine çekti.

ÖN DİŞLERİ ALINDI

Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla kimi hayranlarını üzerken, kimilerini ise gülümsetti.

Bir süredir diş tedavisi gören Tilbe, implant sürecindeki karelerini paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta ise ön ünlü şarkıcının dişlerinin olmadığı görüldü. Tilbe söz konusu paylaşıma "Hehe" notunu ekledi.