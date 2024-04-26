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26 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 21:02

Yıldız Tilbe son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! 

Yıldız Tilbe, implant tedavisi gördüğü sırada ön dişleri olmadan çekilmiş bir fotoğrafını "Hehe" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Tilbe'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Yıldız Tilbe son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! 

Pop müziğin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, aktif sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, gündemle ilgili düşüncelerini, çarpıcı makyajlı fotoğraflarını ve doğal anlarını sıklıkla takipçileriyle paylaşırken son imajı ile dikkatleri üzerine çekti. 

Yıldız Tilbe son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!  - 1. Resim

ÖN DİŞLERİ ALINDI 

Sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla kimi hayranlarını üzerken, kimilerini ise gülümsetti. 

Bir süredir diş tedavisi gören Tilbe, implant sürecindeki karelerini paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta ise ön ünlü şarkıcının dişlerinin olmadığı görüldü. Tilbe söz konusu paylaşıma "Hehe" notunu ekledi. 

Yıldız Tilbe son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!  - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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