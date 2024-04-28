'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla paylaştığı fotoğraf gündem oldu!

28 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:00

Ön dişlerinin olmadığı kareyi 'Hehe' notuyla paylaşan Tilbe takipçilerini güldürmüştü.

SEDA BAKAN DA ŞARKICI YILDIZ TİLBE'YE UYDU

Ünlü şarkıcının paylaşımı gündem olurken oyuncu Seda Bakan da 'Yıldız Tilbe yalnız değildir' notuyla bu fotoğrafını paylaşarak Tilbe'ye destek oldu.