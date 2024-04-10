Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın fotoğraflarını paylaşmıştı! Baldızdan eleştirilere cevap

10 Nisan 2024 12:50 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:50

İnci Taneleri dizisinin hem oyuncusu hem de senaristi Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları dolaşırken, Taşkın kardeşi ikilinin yan yana olduğu kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"YILMAZ ABİM BANA KIZMAZ"

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın'ın kardeşi, gelen eleştirilere cevap verdi. Erdoğan'ı kızdırmak için fotoğrafları paylaştığı ön sürülen Elif Vurgun yeni bir açıklama yaparak, "Bunları özgür, hür irademle atıyorum. Gizli saklı çekilen şeyler değil. Yılmaz abim bana kızmaz. Her şey çok yolunda sizde bir sakin olun. Ailem söz konusuysa, basitleştirilmiş bir iftira atılıyorsa ve buna magazincilik deniyorsa ben gemileri yakarım" dedi.