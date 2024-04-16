Yılmaz Erdoğan'dan atak! Kendini ifşa eden Cansu Taşkın'a dava

16 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:26

Kendisinden habersiz çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına bir hayli öfkelenen Yılmaz Erdoğan, avukatlarına Taşkın ve Vurgun hakkında suç duyurusunda bulunmaları talimatı verdi.

YILMAZ ERDOĞAN CANSU TAŞKIN VE KARDEŞİNE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Halktv.com.tr'de yer alan Mustafa Balcı'nın haberine göre, Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Gündeme bomba gibi düşen karelerin Erdoğan'ın izni olmadan çekildiği iddia edildi. İkili tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, sızdırılan fotoğrafların ünlü ismi bir hayli sinirlendirdiği öne sürüldü. Erdoğan, avukatları aracılığıyla Taşkın ve Vurgun hakkında dava açılması için talimat verdi.