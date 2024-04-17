Yılmaz Erdoğan'dan "dava" açıklaması! Cansu Taşkın'la ifşa edilen pozları hakkında konuştu

17 Nisan 2024 08:19 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:21

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşılan eski kız arkadaşadı Cansu Taşkın'a dava açacağı iddialarına açıklık getirdi.

"KİMSEYİ DAVA ETMEYECEĞİM"

Erdoğan resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kimseyi dava etmeyeceğini belirterek, "Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile arkadaşlık yaşadığına çıkan söylentilerin ardından Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun sosyal medyada ikilinin birlikte görüldüğü bazı görüntüleri paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açacağı iddiaları gündeme gelmişti.