Youtuber Melih Abuaf'tan sahneyi erken terk eden Cem Yılmaz'a eleştiri bombardımanı

14 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:55

Son günlerde Cem Yılmaz'ın gösterisine giden bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Yılmaz'ın gösterisinde bir hayli keyifsiz olduğunu yazdı. Youtube kanallarında yayınladığı videolarla tanınan Melih Abuaf da ailesiyle gittiği gösteriden memnun kalmadığını belirterek serzenişte bulundu.

YOUTUBER MELİH ABUAF'TAN CEM YILMAZ ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşen Abuaf "2 saatlik gösteri 1 saat 15 dakika sürdü. Muhtemelen bir sağlık sorunu yaşıyor. Bir taraftan sağlığında mı bir şey var diyorum, diğer taraftan hiçbir özür yok. İade falan olmayacak belli ki. Ergen tavırları var, çok olgun tavırları var, yaşlanmış ve huysuz tarafları var. Stand-up'larından eskisi kadar keyif almıyorum belki. Elimde kumanda istediğim zaman kapatmak üzere izlerim. Bir daha o çabayı göstermek istemiyorum. Çünkü yeterince izleyiciye de saygı duyulduğunu düşünmüyorum Cem Yılmaz tarafından." dedi.