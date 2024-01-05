Yusuf Güney'den beyin yakacak Kenan Işık açıklaması: Astral boyutta kaybolmuş durumda

05 Ocak 2024 15:59 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 15:59

Şarkıcı Yusuf Güney, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komoda olan Kim Milyoner Olmak İster isimli programın sunucusu olan Kenan Işık hakkında yaptığı açıklamayla beyin yaktı.

"ŞU AN ASTRAL BOYUTTA KAYBOLMUŞ"

10 yıl önce spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti. Aramızda Kalmasın’a konuk olan Yusuf Güney, Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” sözleriyle garip bir iddiada bulundu.

"HER GÜN SAKAL TIRAŞI OLUYOR"

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı, spor yazarı Ozan Zeybek geçtiğimiz aylarda sanatçının bakımının çok iyi olduğunu belirtmişti. “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.