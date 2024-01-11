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11 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:29

Yüz felci geçiren Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı

Felç geçirdikten sonra uzun süredir ortalıkta görünmeyen arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur, son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından verdi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Yüz felci geçiren Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur

Uzun zamandır Marmaris'te gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur, geçirdiği yüz felci sonrası müziği bıraktı daha sakin bir yaşam seçti. Sevenlerinin merakı üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Tayfur, "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" dedi.

FERDİ TAYFUR'DAN YILLAR SONRA İLK PAYLAŞIM 

İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yaktı Beni, Yıkılasın Be Dünya ve Sevda Yelleri gibi şarkılarla tanınan Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten uzun bir sonra sosyal  medyadan paylaşım yaptı. Fotoğrafını paylaşan Tayfur, "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi. Sanatçının son haline beğeni ve yorum yağdı.

Yüz felci geçiren Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı

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Ferdi Tayfur
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