Zeynep Bastık ameliyat oluyor! Sağlık sorununu sosyal medyada duyurdu

17 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:02

Şarkıcı Zeynep Bastık, doktora gittiğinde ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Çok kısa sürecek bir operasyon geçirecek Bastık, sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

ZEYNEP BASTIK AMELİYAT OLUYOR

Bastık açıklamasında, "Kulak- burun-boğaz randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonun varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün. Kamu spotu saati. " diyerek yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti.