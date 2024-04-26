2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisi, 18 yıldır devam ediyor

26 Nisan 2024 23:59 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:04

Arka Sokaklar, uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez yapımlarından biri olmayı başarıyor. Dizi, başladığı günden bu yana sürekli olarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. İşte Arka Sokaklar'ın başlangıç tarihi ve uzun soluklu yayın hayatıyla ilgili detaylar...

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı.

Bu tarihten itibaren Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden biri haline geldi.

Drama, aksiyon ve komedi unsurlarını bir araya getiren dizi, izleyicileri hala ekran başına çekmekte.

Arka Sokaklar, 18 yıldır kesintisiz bir şekilde izleyicilerle buluşuyor.

2006 yılında başlayan dizi, Türk televizyon tarihinde uzun soluklu yapımlar arasında özel bir yere sahip.

672 bölümü aşkın yayınlanan bölümleriyle Arka Sokaklar, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.