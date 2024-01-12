3391 Kilometre filmi rekor ön satışa ulaştı

12 Ocak 2024 16:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:36

İzdihamın yaşandığı imza günleriyle dikkatleri üzerine çeken yazar Beyza Alkoç’un ‘3391 Kilometre’ adlı kitabından uyarlanan film bugün vizyona girdi. Fulya Özcan’ın yazdığı film rekor ön satışla seyirciyle buluştu ve 50 bine yakın bilet satışına imza attı.

OYUNCULAR HEYECANLARINI DİLE GETİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Derya Pınar Ak ile Ahmet Haktan Zavlak’ın başrollerini paylaştığı filmin dün akşam galası yapıldı. İzleyenlerden tam not aldı. Derya Pınar Ak “Günün sonunda bence hepimiz çok güzel bir iş çıkardık. Çok keyifli, çok severek çalıştığımız bir iş oldu. Umarım seyirci de bizim hissettiklerimizi hisseder. Umarım beğenirler. Hepinizi 12 Ocak‘tan itibaren sinemalara bekliyoruz” dedi.

Ahmet Haktan Zavlak ise “3391 Kilometre filmi hayatıma çok güzel şeyler kattı. Öncelikle çekim ortamı o kadar güzeldi ki… Hem Paris, hem İstanbul, hem de İzmir çekimlerinde çalışıyor gibi değil, tatildeymiş gibi hissettik kendimizi… Gerçekten sevgili yapımcılarımız da sağ olsun, onların sayesinde çok güzel bir çekim süreci yaşadık” diye konuştu.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, birbirleriyle kurdukları iletişimle sevginin güçlü bağını hissedebildi. İki gencin hikayesini konu eden filmde İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir.