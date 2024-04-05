Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor

05 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:04

Her cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, 671. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ancak bu hafta, dizinin yeni bölümü yerine bir tekrar bölümü yayınlanacak. İşte, Arka Sokaklar'ın bu haftaki yayın durumu ve yeni bölüm tarihi hakkında detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki yayın akışına göre, 5 Nisan 2024 Cuma günü tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölüm ise 12 Nisan Cuma günü izleyicilerle buluşması bekleniyor. Bu hafta yeni bölümün neden olmadığı ise bilinmiyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin hayranları, yeni maceraların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Yeni bölümün haftaya yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmadı.