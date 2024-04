Avatar’ın yeni filmi Aang: The Last Airbender 2025'de yayınlanacak

15 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:19

Efsanevi Avatar serisinin hayranları için büyük bir heyecanla beklenen haber sonunda geldi. Paramount Pictures ve Nickelodeon Studios, yakında yayınlanacak olan "Aang: The Last Airbender" adlı yeni animasyon filmini duyurdu. Bu duyuru, Avatar evreninin genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.

PARAMOUNT VE NICKELODEON'DAN YENİ AVATAR DUYURUSU

Avatar: The Last Airbender'ın yeni animasyon filmi, CinemaCon etkinliğinde resmen duyuruldu. "Aang: The Last Airbender" adını taşıyan bu yapım, 10 Ekim 2025'te izleyicilerle buluşacak.

YÖNETMEN VE YAPIMCILAR BELLİ OLDU

Lauren Montgomery'nin yönetmen koltuğunda oturacağı "Aang: The Last Airbender" filminin yapımcılığını ise orijinal çizgi seriyi yapan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko üstlenecek. Paramount, filmin hikaye detaylarını henüz açıklamadı ancak fragmanın yakında yayınlanabileceğini duyurdu.