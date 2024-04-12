Tgrt Haber
Haberler>Medya>Bahar 9. Bölüm 16 Nisan Salı 20.00'da yayınlanacak
12 Nisan 2024 20:42 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:46

Bahar 9. Bölüm 16 Nisan Salı 20.00'da yayınlanacak

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin merakla beklenen 9. bölümü, 16 Nisan Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Bahar 9. Bölüm 16 Nisan Salı 20.00&#039;da yayınlanacak

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, izleyicilerine her hafta duygu yüklü sahneler ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Ancak bu hafta beklenen yeni bölüm, yayın akışında yer almadı. Peki, Bahar bu akşam ekrana gelmedi mi? İzleyicilerin merakla beklediği 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

Bahar dizisinin bayram tatili arası vermesi nedeniyle, yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi.

Bahar 9. Bölüm 16 Nisan Salı 20.00'da yayınlanacak - 1. Resim

16 NİSAN SALI AKŞAMI YAYINLANACAK

Ancak Bahar dizisinin heyecanla beklenen 9. bölümü, 16 Nisan Salı akşamı saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

 

Kaynak: TGRT Haber
Tuzlaspor'dan yabancı VAR hakem tepkisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...