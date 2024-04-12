Bahar 9. Bölüm 16 Nisan Salı 20.00'da yayınlanacak

12 Nisan 2024 20:42 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 20:46

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, izleyicilerine her hafta duygu yüklü sahneler ve eğlenceli anlar yaşatıyor. Ancak bu hafta beklenen yeni bölüm, yayın akışında yer almadı. Peki, Bahar bu akşam ekrana gelmedi mi? İzleyicilerin merakla beklediği 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

Bahar dizisinin bayram tatili arası vermesi nedeniyle, yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi.

16 NİSAN SALI AKŞAMI YAYINLANACAK

Ancak Bahar dizisinin heyecanla beklenen 9. bölümü, 16 Nisan Salı akşamı saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.