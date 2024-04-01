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01 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:32

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok?

Kanal D'de izleyicilerle buluşan Neler Oluyor Hayatta programı, beklenmedik bir şekilde ekrana gelmedi. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla izlenen programın bugünkü yayını neden yok? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı&#039;nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok?

Neler Oluyor Hayatta, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Ancak, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü programın yayınlanmaması, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden ekrana gelmedi? Detaylar haberimizde!

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Programın neden yayınlanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla izlenen programın beklenmedik şekilde yayınının olmaması, izleyicilerin dikkatini çekti.

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok? - 1. Resim

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Programın yeni bölümü, 2 Nisan Salı günü izleyicilerle buluşacak. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla gerçekleşecek olan yeni bölüm, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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