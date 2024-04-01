Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok?

01 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:32

Neler Oluyor Hayatta, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla izleyicilerle buluşuyor. Ancak, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü programın yayınlanmaması, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden ekrana gelmedi? Detaylar haberimizde!

NELER OLUYOR HAYATTA NEDEN YOK?

Programın neden yayınlanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla izlenen programın beklenmedik şekilde yayınının olmaması, izleyicilerin dikkatini çekti.

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Programın yeni bölümü, 2 Nisan Salı günü izleyicilerle buluşacak. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla gerçekleşecek olan yeni bölüm, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.