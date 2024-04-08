İnci Taneleri 11. bölüm 18 Nisan'da yayınlanacak

08 Nisan 2024 22:20 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:30

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisi, izleyicileri yeni bölümle bir kez daha ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Ancak, beklenen yayın akışı değişiklikleri nedeniyle dizi bu hafta ve gelecek hafta olmak üzere toplamda 2 haftalık bir ara verecek. Bu durum, izleyicileri biraz hayal kırıklığına uğratsa da, yapımcılar daha heyecan dolu bir bölüm sunmak için bu kararı aldı.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri'nin yapımcısı olan Yılmaz Erdoğan, yeni bölümün izleyicileri tatmin edeceğine inanıyor. İzleyiciler, 18 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümle diziye kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Yeni bölümle birlikte, Azem'in yaşadığı zorluklar ve karakterlerin gelişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkacak. İzleyiciler, bu süreçte dizinin önceki bölümlerini tekrar izleyerek hikayenin akışını hatırlayabilirler.