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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:31

RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçları için hatırlatma

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin seçim sonuçlarının açıklanması için YSK'nın saat sınırını hatırlattı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
RTÜK Başkanı Şahin&#039;den seçim sonuçları için hatırlatma

31 Mart Yerel Seçimleri için sandıklar kapandı oy sayımı başladı. Vatandaşlar ilk sonuçları heyecan içinde beklerken sonuç açıklamak için yasakların ne zaman kalkacağı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından belirtildi.

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçların, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) aksi yönde karar alınmadığı takdirde saat 21.00'e kadar yayınlanamayacağı uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin seçim yasakları kapsamında olduğunu hatırlattı. Ebubekir Şahin, "YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" ifadesini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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