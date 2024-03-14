14 Mart 2024 01:04 - Güncelleme : 14 Mart 2024 01:44

Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? Sandık Kokusu çekim yeri neresi? Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Sandık Kokusu, izleyicileri meraklandırdı. Detaylar haberimizde!

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'nin yeni dizisi "Sandık Kokusu", O3 Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu bir yapım. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, izleyicileri heyecanla bekliyor. Ancak, dizinin çekim yeri izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Sandık Kokusu" dizisi çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Özellikle İstanbul'un tarihi ve renkli semtlerinden Beşiktaş ve Galata gibi bölgelerinde çekilen sahneler, diziye farklı bir atmosfer katıyor. İzleyiciler, dizinin çekildiği mekanlarda yaşananları merakla bekliyor.